A I Gigli il temporary store di Tesla, con la nuova Model 3

CAMPI BISENZIO – Un’auto dal design innovativo ed elegante: arriva a I GIGLI la Model 3 di Tesla, la nota azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, che apre il suo nuovo temporary store a Firenze. La vettura si trova in Corte Tonda e sarà inoltre possibile visionare tutte le funzionalità di infotainment dell’auto e ricevere tutte le informazioni dal personale Tesla preposto; è attivo anche un servizio di prenotazione di appositi Test Drive personalizzati, con partenza direttamente dal parcheggio del Centro Commerciale. I GIGLI, sempre attenti ai servizi alla clientela, continuano ad innovarsi e ad offrire sempre nuove opportunità di visita e di shopping, con nuovi negozi e pop-up store, che si vanno ad aggiungere agli oltre 130 brand già presenti in Galleria, oltre ai numerosi ristoranti e bar per tutti i gusti.

“In questi mesi – dichiara Stefano De Robertis, Direttore marketing di Eurocommercial Properties Italia, società proprietaria del Centro Commerciale – siamo riusciti a finalizzare questa importante trattativa con una apertura che sancisce il debutto di Tesla in uno shopping centre italiano. La nostra società è molto attiva anche nel settore della commercializzazione di temporary pop up, che contribuiscono sia ad ampliare l’offerta e il brand mix del centro commerciale, sia ad aumentare l’appeal della clientela, attraverso lo show rooming di prodotti e marchi innovativi”.

“In un luogo nel quale le eccellenze si sono sempre contraddistinte negli anni – spiega Yashar Deljoye, Head of Marketing di Savills Italia, società che gestisce il centro commerciale fin dalla sua apertura – non poteva che arrivare anche Tesla, un brand che è globalmente riconosciuto per la sua connotazione innovativa, anche nei confronti dell’ambiente, proprio come I GIGLI. La nascita e lo sviluppo della partnership con Tesla è frutto di un lavoro corale, ma in primis dei colleghi della Direzione, che mi sento di ringraziare per questo ennesimo importante risultato”.