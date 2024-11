A La Soffitta la mostra “La luce nel segno” di Franco Messina

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione oggi 10 novembre alle 10 a La Soffitta di piazza Rapisardi a Colonnata della mostra “La luce nel segno” di Franco Messina. Al taglio del nastro oltre all’artista Franco Messina, l’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau, il responsabile de La Soffitta Francesco Mariani, il regista Alessandro Pertella, Antonio De Santis e Francesca Messina. Come si legge nel catalogo della mostra “di fronte alla tela bianca il pittore è un elefante che fiuta fuoco e comincia a pensare di correre. Poi s’accorge che la fiamma è dentro, che è egli stesso fiamma incandescente e allora affronta lo spazio, lo suddivide, cerca gli angoli, le linee, vi si annida”.

Le opere di Franco Messina esplodono in una fiamma controllata, intesa e onirica, vivace, pronta ad illuminare l’insieme eppure, nello stesso tempo resta contenuta e sfavillante. Anche in questo caso è il contrasto profondo e sublime ad animare la tela. Uno sguardo curioso, mai piegato alla malinconia, ma pronto a cogliere il particolare e il movimento. Ecco le sue opere non sono un fermo immagine, non sono bloccate dal colore, ma anzi sembrano abbracciare il visitatore, entrare in connessione con lo sguardo altrui.

Franco Messina è nato a Venezia, Messina frequenta gli Istituti d’Arte di Venezia, Siracusa e Firenze, dove si abilita al corso di magistero per poi seguire i corsi di Oskar Kokoschka all’Accademia di Salisburgo. Si iscrive all’Università di Firenze in Lettere e Filosofia, con indirizzo storico-artistico. Titolare della cattedra di Discipline Pittoriche ed Educazione Visiva presso l’Istituto Statale d’Arte di Firenze dal 1975 al 2010, viene chiamato a svolgere numerose mostre personali e di gruppo dal 1967 in poi, vincendo svariati premi ed ottenendo il riconoscimento di critica e pubblico. La mostra “La luce nel segno” resta a La Soffitta di Colonnata fino al 30 novembre. Orario di apertura: dal martedì al sabato ore 16-19, domenica 10.30-12 e 16-19. Chiuso il lunedì.