A Lastra a Signa arriva “Biblio WhatsApp”: comunicazioni e aggiornamenti dalla biblioteca… al tempo dei social

LASTRA A SIGNA – Arriva un nuovo strumento di comunicazione per rimanere aggiornati sulle notizie, appuntamenti, servizi e progetti della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Si chiama “Biblio WhatsApp” ed è il nuovo canale di informazione realizzato tramite l’applicazione WhatsApp. Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera iscrizione da parte dei cittadini. Per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp, salvare nella propria rubrica del telefono il numero 055 3270124 (ad esempio memorizzandolo alla voce “Biblioteca comunale di Lastra a Signa”) e inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il semplice messaggio “Iscrivimi”.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Lastra a Signa a trasmettere le informazioni tramite WhatsApp. L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l’invito a leggere la policy del servizio, che si intenderà così accettata. Per cancellarsi dal servizio basta inviare un messaggio con la scritta “Cancellami”. Per garantire la privacy i messaggi saranno inviati in modalità broadcast quindi nessun utente potrà vedere gli altri contatti che hanno aderito al servizio. Ricordiamo che il canale “Biblio WhatsApp” è valido solo per ricevere informazioni dalla Biblioteca.

“Con questo nuovo strumento – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – vogliamo avvicinare e fidelizzare ancora di più tutti gli utenti della biblioteca e i cittadini interessati ai nostri progetti culturali. Crediamo che la biblioteca offra un ottimo servizio a tutti gli utenti ma vogliamo che cresca ancora e che le sue iniziative raggiungano un pubblico sempre più ampio e diffuso: per questo il nuovo canale ci è sembrato lo strumento giusto, visto il grande utilizzo di questa applicazione, per accrescere i suoi visitatori e per dare maggiori visibilità ai suoi eventi”.