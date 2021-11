A Lastra a Signa arriva un pezzetto di Olanda: 40.000 tulipani piantati nel nuovo giardino delle Mura

LASTRA A SIGNA – Creare un legame tra storia e natura valorizzando ancora di più un luogo come spazio di socializzazione, aumentando le opportunità di fruizione dello stesso. Con questi obiettivi l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto il progetto Wanderandpick, per la piantumazione di oltre 50 varietà di tulipani nel nuovo giardino all’interno […]

LASTRA A SIGNA – Creare un legame tra storia e natura valorizzando ancora di più un luogo come spazio di socializzazione, aumentando le opportunità di fruizione dello stesso. Con questi obiettivi l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto il progetto Wanderandpick, per la piantumazione di oltre 50 varietà di tulipani nel nuovo giardino all’interno delle antiche mura di Lastra a Signa. In questi giorni, infatti, si sta completando la piantumazione di 40.000 tulipani grazie all’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E): i fiori sbocceranno a fine marzo e creeranno un gioco di forme e colori a ricordare lo scorrere dell’acqua, simbolo del vicino fiume Arno, e una spirale che simboleggerà il labirinto omaggio alla tradizione di svago dell’antichità.

Nei prossimi mesi l’area sarà oggetto di studi e visite didattiche indirizzate a scuole, cittadini e visitatori particolarmente interessati mentre a primavera, al momento della fioritura, saranno organizzate iniziative specifiche per la raccolta. “L’idea dell’amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – è quella di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del nostro Comune con un’iniziativa ambientale temporanea che metterà in risalto la bellezza delle nostre antiche mura. Si tratta di un progetto che vedrà anche il coinvolgimento della scuola e che, nel periodo della fioritura, si inserirà in un programma di iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali in occasione della primavera, come simbolo di rinascita e ripartenza. Invitiamo infine tutti i cittadini a rispettare questo luogo, anche evitando di portare a passeggio gli amici a quattro zampe all’interno dell’area verde”.

“Ricordiamo infine che fra gli obiettivi del progetto, – spiegano dal Comune – oltre alla creazione di un giardino che possa unire scienza, diletto, arte, ecologia e cura ambientale della persona permettendo la raccolta dei fiori, vi è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze finalizzate a garantire un’ampia divulgazione e diffusione sia della ricerca scientifica che della cultura artistica”.