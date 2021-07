A Lastra a Signa e Scandicci gli ultimi spettacoli di “Luglio Bambino”. Nel concorso il successo va a Fontemaggiore

CAMPI BISENZIO – Si avvia alla conclusione la ventottesima edizione di “Luglio Bambino”, ancora una volta di successo grazie al prezioso lavoro di Sergio Aguirre e Manola Nifosì. Come dimostrano gli spettacoli che si sono svolti nella settimana dal 12 al 19 luglio nel parco di Villa Rucellai, a Campi Bisenzio, e che hanno fatto sempre registrare il tutto esaurito. Spettacoli che, come negli anni passati, hanno visto anche il concorso con la giuria dei giornalisti, a cui ha partecipato anche Piananotizie, e la giuria dei bambini. Giurie che hanno emesso un verdetto unanime e hanno assegnato la vittoria a “La nostra maestra è un Troll”, spettacolo di Sandro Mabellini con Liliana Benini ed Edoardo Chiabolotti e messo in scena da Fontemagiore. Con una menzione speciale all’attore Roberto Anglisani e al suo “Topo Federico racconta”. Oggi, invece, martedì 20 luglio il festival si sposta a Lastra a Signa, dove l’associazione culturale La casa degli gnomi presenta “Pepolino Capelverde”: lo gnomo “Pepolino” vuol dare a tutti una lezione a sfondo ecologico, in cambio di una manciata di… pepolino che è il suo cibo preferito (inizio alle 18, prenotazione obbligatoria al numero 3298628437).

Dal 21 al 23 luglio, infine, la chiusura del festival sarà a Scandicci presso la biblioteca comunale: mercoledì 21 alle 17.30 Lucia Orsellieri e Sanotsh Dolimano presentano “La casa degli gnomi”, ovvero la storia di una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: la casa degli gnomi appunto, che si anima presto dalla vivace presenza dei custodi dei segreti e dei tesori dei boschi. Il 22 luglio, sempre alle 17.30, sarà la volta del laboratorio “Bestiari immaginari”: la natura ci offre un’infinità di materiali per creare opere d’arte, basta guardare con occhi diversi. Le forme della natura ci suggeriscono nuove immagini che se combinate con oggetti artificiali, non più utilizzabili, potremmo dare vita a un bestiario fantastico. Giovedì 23 luglio chiude il festival Nina Theatre, che presenta “Mettici il cuore”: in una scatola dei ricordi, la protagonista trova oggetti (bambole, vestiti, libri, giocattoli) e li trasforma, dandogli vita in personaggi divertenti e poetici (sempre alle 17.30, prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi di Scandicci al numero di telefono 055 7591860, info www.lugliobambino.com).