A Lastra a Signa prosegue “Marzo donna”: ecco i prossimi appuntamenti

LASTRA A SIGNA – Prosegue Lastra a Signa “Marzo donna”, il programma di iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali in occasione della “Giornata internazionale della donna” e che tradizionalmente continuano per tutto il mese di marzo. Sabato 18 marzo alle 9.30 in piazza Garibaldi partenza della “Pedalata Rosa” con arrivo al parco delle […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue Lastra a Signa “Marzo donna”, il programma di iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni locali in occasione della “Giornata internazionale della donna” e che tradizionalmente continuano per tutto il mese di marzo. Sabato 18 marzo alle 9.30 in piazza Garibaldi partenza della “Pedalata Rosa” con arrivo al parco delle Cascine. L’iniziativa rientra nell’ambito della Ciclostorica La Lastrense. Sempre sabato 18 marzo ma alle 16 “Ridendo, scherzando, ma…”, incontro a cura del Laboratorio Auser presso la sede in via Togliatti. Infine l’ultima iniziativa si terrà il 28 marzo alle 16.30 con l’inaugurazione di una panchina gialla in occasione della “Giornata mondiale sull’endometriosi” presso i giardini del Centro Sociale Residenziale con gli interventi del sindaco Angela Bagni, di Serena Pesci, vice-presidente dell’associazione Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne APS, Samantha Giunta, referente dell’associazione la Voce di una è la Voce di Tutte, e Valeria Dubini, ginecologa e direttrice della struttura complessa attività consultoriali dell’Azienda Toscana Centro.