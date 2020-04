A Lastra a Signa riaprono alcuni uffici postali: ecco quali

LASTRA A SIGNA – Da questa settimana tornano ad essere aperti tutti gli uffici postali del territorio.

In particolare l’ufficio postale di Malmantile sarà aperto il 16-17 aprile in orario 8.20-13.45 e sabato 18 aprile in orario 8.20-12.45 e dalla prossima settimana tutti i giorni in orario 8.20-13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

L’ufficio postale di Ginestra sarà aperto domani, mercoledì 15 aprile, dalle 8.20 alle 13.45 e la prossima settimana tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.45 (il sabato chiusura alle 12.45)

L’ufficio postale in via Livornese dalla prossima settimana tornerà ad effettuare il consueto orario completo dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato chiusura alle 13.35. Per questa settimana l’Ufficio rimane aperto in orario ridotto fino alle 13.35 (sabato 18 chiusura alle 12.35).