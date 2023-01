A Lastra a Signa “si respira” aria di Europa: installati diciannove “cestini differenziati” nei giardini pubblici del territorio

LASTRA A SIGNA – Scorrendo i social, è stata una notizia che ha subito riscontrato la soddisfazione di tanti cittadini. Nella speranza che anche tutto ciò contribuisca a sconfiggere l’inciviltà che spesso regna nei nostri Comuni. Da oggi, infatti, come già succede nelle principali città europee, anche a Lastra a Signa arrivano i cestini differenziati: ne sono stati installati 19 per il conferimento di diverse tipologie di rifiuto (carta, plastica, organico e vetro) nei giardini pubblici del territorio. In particolare alle Quattro Strade, nei giardini di via Togliatti e area cani Santa Maria a Castagnolo, nei giardini vicino al Palazzetto dello sport, Parco Fluviale, via Pagliai-piazza Bardini, via Turati, piazza Andrei, via Puccini, via Caruso, piazza del Popolo, via Lippi/San Vito, via Don Giulio Facibeni.

“L’acquisto e l’installazione dei nuovi cestini – spiegano dal Comune – è stato possibile grazie ai finanziamenti che l’amministrazione comunale ha ricevuto partecipando a un bando di Ato Toscana Centro per l’implementazione della raccolta differenziata. In tutto sono stati ottenuti 15.860 euro che abbiamo incrementato con altrettante risorse provenienti dalle casse comunali per arrivare alla cifra di 31.720 euro, l’intero costo del progetto”.

“L’obiettivo del progetto – ha spiegato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – è quello di incrementare la raccolta differenziata anche nelle aree verdi a fruizione pubblica dove sarà possibile differenziare piccoli rifiuti prodotti dalle tante persone che le frequentano. Per poter applicare a rendere efficace il progetto abbiamo anche introdotto, grazie a un accordo con Alia Servizi Ambientali Spa, lo svuotamento differenziato dei cestini che avverrà 2-3 volte la settimana a seconda delle zone. Si tratta di un progetto sia di educazione ambientale che di miglioramento del decoro urbano visto che anche a livello estetico questi cestini hanno un design accattivante in linea con quanto si può trovare nelle principali e più belle città italiane e europee”.