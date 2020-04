A Lastra a Signa un nuovo caso e purtroppo due decessi

LASTRA A SIGNA – In seguito alla comunicazione della Asl Toscana Centro, nella giornata di ieri si è registrato un caso di un cittadino positivo al Covid-19 a Lastra a Signa. In tutto sono quindi 29 i lastrigiani contagiati dall’inizio dell’emergenza (tre le guarigioni virali). Tutti seguiti dal servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale. I cittadini invece posti in misura di quarantena per essere venuti a contatto con persone positive al virus sono in tutto 11 (molti dei quali termineranno la quarantena in questo week end). Purtroppo questa settimana si sono verificati due decessi causati dal Coronavirus: “Alle famiglie e ai parenti più cari di questi ultimi – si legge sulla pagina Facebook del Comune – porgiamo le sentite condoglianze di tutta l’amministrazione comunale”.