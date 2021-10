A Libri Liberi si inaugura “Questione di (f) forme”, mostra sulla rappresentazione del corpo femminile

FIRENZE – Come si vede il corpo femminile? Che immagine proietta all’esterno e, viceversa, come percepisce se stesso? Questo il tema di “Questione di (f) forme”, la mostra in programma dal 22 al 27 ottobre (con inaugurazione proprio domani, 22 ottobre, alle 17) presso Libri Liberi (via San Gallo 25r) e organizzata dall’Associazione Culturale La […]

FIRENZE – Come si vede il corpo femminile? Che immagine proietta all’esterno e, viceversa, come percepisce se stesso? Questo il tema di “Questione di (f) forme”, la mostra in programma dal 22 al 27 ottobre (con inaugurazione proprio domani, 22 ottobre, alle 17) presso Libri Liberi (via San Gallo 25r) e organizzata dall’Associazione Culturale La Mosca. “Le promotrici dell’iniziativa – si legge in una nota – hanno ideato un percorso immersivo tra opere d’arte, riflessioni e atmosfere per riflettere sul modo in cui guardiamo al corpo femminile”.

“Uno sguardo spesso pornografico, che ha conseguenze enormi – e a tratti drammatiche – sull’autorappresentazione che una donna può avere: il modo in cui

guardiamo al corpo cambia il modo in cui il corpo si percepisce e si mostra. Una sorta di paradosso per cui l’osservazione può modificare la stessa essenza del corpo e lo riduce alla stregua di un oggetto, come nella mente dell’osservatore meno sensibile. Per riflettere su questo tema, e sul ruolo che l’arte può avere per restituire un’immagine autentica del corpo – libera da modelli iperbolici e da stereotipi irraggiungibili – l’Associazione propone un percorso di riappropriazione che parte dall’arte. Saranno infatti le opere dello street artist James Vega, della fotografa Tatiana Minelli e della pittrice Sonja De Graaf”.

“Questione di)f)forme” è un’iniziativa del calendario OFF de L’Eredità delle Donne, ideato da Associazione La Mosca e realizzato in collaborazione con Time Out Vibes e LibriLiberi. Questi gli orari di apertura: venerdì 22 ottobre 17-20, da sabato 21 a mercoledì 27 10-20, ingresso a offerta libera. Per maggiori informazioni: associazionelamosca@gmail.com – 338 5699786, Instagram @associazionelamosca Facebook @associazionelamosca.