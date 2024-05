 A Montemurlo al via ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

MONTEMURLO – A Montemurlo sono partiti lunedì 6 maggio i lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale sul tutto il territorio comunale programmati dal Comune per garantire sicurezza e decoro. Gli interventi interesseranno tutte e tre le principali frazioni, Oste, Bagnolo e Montemurlo. I primi lavori sono già stati effettuati in via Bramante con il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, gli stalli di sosta, la linea di mezzeria, i margini carreggiata, la linea di arresto, in via Caravaggio all’intersezione con via Donatello, in via Leon Battista Alberti con il rifacimento linea di arresto stop e sempre in via Leon Battisti Alberti all’intersezione con via Bernini (stalli di sosta). Completo rifacimento della segnaletica orizzontale anche in via Riva (stalli di sosta, linea di mezzeria, margini carreggiata, linea di arresto stop).

I lavori si sposteranno poi sulla frazione di Montemurlo centro e riguarderanno via Udine, (rifacimento completo della segnaletica orizzontale), via Scarpettini nel tratto interessato dalla via Montalese alla via Maggiore (stalli di sosta, linea di mezzeria, margini carreggiata, linea di arresto stop), via Iseo, rifacimento attraversamenti pedonali esistenti e realizzazione di uno nuovo. Anche in via Trasimeno saranno rifatte le strisce pedonali e sarà creato o un nuovo attraversamento. I lavori si concluderanno a Oste in via Oste, via Palarciano, via Pomeria, via Marsala, via 2 Giugno, via Quarto Dei Mille, via Gramsci. Su tutte queste strade sarà completamente ridisegnata la segnaletica orizzontale con il rifacimento degli stalli di sosta, della linea di mezzeria, dei margini carreggiata e della linea di arresto- stop. Il sindaco sottolinea l’importanza di una continua manutenzione delle strade per garantire sicurezza e decoro. Inoltre la segnaletica orizzontale è importante per la tutela dei pedoni, soprattutto in relazione agli attraversamenti stradali.