A Montemurlo domenica 25 è ancora Carnevale

MONTEMURLO – Domenica 25 febbraio dalle 15 si svolgerà in piazza della Repubblica l’ultima delle feste di Carnevale, rimandata prima per maltempo, poi per il lutto regionale a seguito della tragica morte degli operai nel cantiere di Firenze. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune con il circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo, la Proloco Montemurlo, il circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione Il Borgo della Rocca. Tutti insieme per regalare ai bambini un pomeriggio in maschera con musica e tante animazioni: la musica con Lisa e Maurizio, i Formaggini Guasti, la scuola di danza Smile, il coro gospel Black & White ensemble e la filarmonica Giuseppe Verdi. Finito il Carnevale in piazza, il divertimento continua alle 17, al teatro della Sala Banti con “Questa musica, che impazzire mi fa”, il primo spettacolo della rassegna di teatro per famiglie “Ci vediamo a teatro” per la regia di Mirko Gianformaggio, con lo stesso Gianformaggio, Elena Collina, Emanuele Mineccia, Erika Bellini, Virna Gianformaggio. Uno spettacolo di varietà comico con musica dal vivo, una produzione I Formaggini Guasti; età consigliata dai 4 anni. Inoltre, sempre domenica 25 febbraio per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 19, piazza della Repubblica si anima con “La Filiera corta in piazza”. Sono dieci i produttori locali della Filiera corta di Montemurlo che esporranno la propria produzione per degustazioni, pranzo o spuntini. Nel pomeriggio, la Filiera proporrà le ciambelline calde per far merenda in compagnia. Nella vicina piazza Donatori di Sangue si svolgerà “Novecento”, il mercatino di antiquariato e opere dell’ingegno.