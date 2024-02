A Montemurlo domenica 25 è tempo di Filiera corta

MONTEMURLO – Domenica 25 febbraio per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, piazza della Repubblica, lo spazio pedonale tra il nuovo “Montemurlo Central Park” e il municipio, si animerà con “La Filiera corta in piazza”, con dieci i produttori locali che presenteranno la propria produzione a prova di degustazioni, pranzo o spuntini. Ricca la scelta tra salumi, formaggi, vino della collina montemurlese, panini, miele, lasagne, verdure e frutta di stagione. Dopo pranzo, la Filiera proporrà le ciambelline calde per far merenda in compagnia. In piazza si potranno trovare molti dei produttori che partecipano al mercatino di Campagna amica e altre aziende agricole del territorio. “Una bella iniziativa per far conoscere le aziende del nostro territorio che fanno parte della Filiera e che propongono prodotti d’eccellenza, – spiega l’assessore alla Promozione del territorio, Giuseppe Forastiero – mangiare prodotti genuini e a km zero che fanno bene alla salute e all’ambiente, e vivere e scoprire il nuovo centro cittadino di Montemurlo”.

Alle 16 partirà anche la Caccia al tesoro didattica, promossa dall’azienda agricola Il Poggiolino Montemurlo con la Filiera corta di Montemurlo. I bambini potranno fare un viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio e del nuovo parco urbano. Alla fine, dopo aver trovato tutte le uova nascoste in piazza e nel parco, i bambini saranno coinvolti in un mini-laboratorio culinario, durante il quale sarà preparata una gustosa merenda, preparata con le uova fresche della fattoria di Felice Agricoltura. L’iniziativa è su prenotazione ed ha un costo di 5 euro. Per prenotare: WhatsApp al 3402758633. “Speriamo che il tempo sia clemente e che ci dia la possibilità di fare questa prima iniziativa che porta la Filiera corta di Montemurlo in piazza e dà la possibilità di far conoscere ai cittadini i nostri soci e i loro prodotti, – conclude Amanda Ravagli, presidente della Filiera Corta Montemurlo – se l’iniziativa avrà successo, stiamo già pensando di farla diventare un appuntamento fisso». In contemporanea per tutta la giornata, nell’adiacente piazza Donatori di sangue, si svolgerà il tradizionale mercatino dell’antiquariato e prodotti dell’ingegno “Novecento”, promosso dal Comune con la Proloco Montemurlo.