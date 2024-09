A Montemurlo il Salone del Gusto Nucci Lab

MONTEMURLO – ‘Nucci Lab – Salone del Gusto’ è questo la prima edizione di uno spazio destinato al gusto, alle creazioni culinarie e agli abbinamenti innovativi. L’appuntamento è a Montemurlo lunedì 21 ottobre. L’evento inizierà alle 18 e proseguirà fino alle 22 nel resort I Vivai. A promuovere la manifestazione è l’azienda pratese Lp Nucci, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari dal 1970. Ad esporre al Nucci Lab – Salone del Gusto saranno aziende nazionali e internazionali: ci saranno quindi gli stand di Flamigni, Tutto Gusto e Sanchez Alcaraz, Riso Gallo, Delverde e Naked Noodle, Salumi Mannori, e Pastificio La Fiorita. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma EventBrite. Potranno accedere partite iva, aziende, operatori del settore alimentare, titolari di imprese interessati alle ceste natalizie, buyers.

“L’evento gastronomico è pensato per trovare un nuovo punto di vista sulle tecniche e sull’utilizzo dei prodotti alimentari – spiega l’organizzatore, Alberto Marmocchi -. L’obiettivo è di creare sinergie che portino sul mercato nuove opportunità e prodotti. Non parliamo di una vetrina di vendita, bensì di un luogo di incontro e confronto, per sviluppare ricerca e innovazione nel settore del food”. Marmocchi spiega anche la decisione di organizzare in provincia di Prato una simile manifestazione. “Questo territorio viene considerato per lo più per il settore tessile – prosegue -. Ma in realtà i pratesi sono grandi commercianti e ci sono tante realtà che non vengono valorizzate a sufficienza. Da qui l’idea di allestire una manifestazione che possa fare conoscere aziende meritevoli, dandogli visibilità e costruendo lo spazio per nuove sinergie nel settore alimentare”.

Entrando nel dettaglio delle aziende partecipanti, Flamigni presenterà i panettoni classici e farciti, oltre alla scuola di taglio del panettone magnum su octagono. Tutto Gusto mostrerà la linea creme spalmabili abbinate con il panettone demi-sel di Flamigni e gli affettati di Sanchez Alcaraz. Riso Gallo farà uno showcooking del “Carnaroli riserva del fondatore”, e presenterà il “Riso rosa naturale”. E ancora Delverde racconterà la pasta di semola di grano duro preparata con acqua di sorgente del fiume Verde, nel cuore della Majella. Oltre alla presentazione del mondo Naked. Poi ci sarà l’immancabile mortadella di Prato Igp dei Salumi Mannori, e la pasta fresca ripiena fatta a mano del Pastificio La Fiorita, basata sul concetto di ‘gastronomia sartoriale’. “Durante la manifestazione verrà spiegato come uno stesso prodotto possa avere più usi – prosegue Marmocchi -. E si illustrerà come alcuni tipi di innovazione consentano di risparmiare soldi e tempo”.

Per Lp Nucci invece sarà un’occasione per ribadire il proprio impegno per il territorio. “Il nostro servizio aziendale copre le province di Prato, Pistoia e Firenze, nelle quali è dislocata la rete vendita che, una volta raccolti gli ordini, li trasmette in magazzino, dove vengono elaborati e preparati per la consegna il giorno successivo – conclude Marmocchi -. Il nostro target di clienti risiede nei commercianti del settore alimentare (panifici, forni, gastronomie, macellerie, ortolani, ndr), negli operatori del terziario (ristoranti, alberghi, bar, punti pranzo, catering, ndr), nelle manifestazioni di carattere ricreativo-sportivo-culturale (corse podistiche, feste e sagre di paese e manifestazioni istituzionali, ndr) e nei titolari di impresa di vari settori per regali e strenne natalizie, pasquali o per ogni occasione. Dal 2023 l’azienda ha investito sul tema della ‘Gastronomia sartoriale’ di cui ne vanta la diffusione e la promozione sul territorio. Grazie a questo servizio l’azienda è in grado, in tempi brevi, quantitativi minimi ragionevoli, prezzi concorrenziali e qualità ineguagliabile di creare dei prodotti su misura in base alle necessità del cliente”.