A Montemurlo la 42esima edizione di “Rappresentando”

MONTEMURLO – Arriva nel cuore produttivo montemurlese “Rappresentando”, il salone delle agenzie di rappresentanza pratesi, giunto quest’anno alla 42esima edizione. La manifestazione si svolgerà mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, dalle 10 alle 18, nella dimora storica del ristorante – locanda Villa Scarfantoni di via Scarpettini, 302. Per il secondo anno consecutivo “Rappresentando” sceglie Montemurlo per mostrare le collezioni filati autunno – inverno 2025-2026 delle aziende rappresentate dagli agenti con produttori del distretto pratese, italiani ed esteri. L’evento ha il patrocinio del Comune di Montemurlo. Saranno presenti 14 agenzie di rappresentanza, mentre i visitatori sono tecnici, creativi, filature, maglifici che in poco tempo avranno modo di visionare le collezioni filati dei maggiori produttori italiani, pratesi ed esteri. “Si tratta di una manifestazione importante perché consente di mettere in contatto diretto i produttori con i clienti che siano creativi del settore moda, lanifici, addetti del settore. Due giorni per incontrarsi e visionare numerose collezioni”, spiegano gli organizzatori di Rappresentando. Anche il sindaco Simone Calamai ha espresso soddisfazione per la scelta fatta: “Siamo felici che Rappresentando anche quest’anno abbia scelto Montemurlo per tenere questo importante salone. Questo dimostra la sempre maggiore centralità che Montemurlo sta assumendo nell’ambito del distretto tessile pratese”.