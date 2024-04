A Montemurlo le celebrazioni per il 172° anniversario della Polizia

MONTEMURLO – Si svolgeranno a Montemurlo, in piazza della Repubblica, davanti al Palazzo comunale, e in piazza della Libertà, ad iniziare dalle ore 8 per l’intera mattinata di domani, le celebrazioni pratesi per il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “Per il Comune di Montemurlo è un grande onore e privilegio poter ospitare il 172esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato e ringrazio il questore Pasquale Antonio De Lorenzo – dice il sindaco Simone Calamai -. Per poter consentire al meglio lo svolgimento della manifestazione, abbiamo dovuto adottare restrizioni alla viabilità e alla sosta nell’area centrale di Montemurlo. Chiedo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione e li ringrazio fin d’ora per la pazienza. Sicuramente l’anniversario della Polizia sarà un momento di grande emozione”. Il Comune ha infatti previsto limitazioni alla viabilità nella zona centrale di Montemurlo. In piazza Donatori di sangue dalle 8 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto che per i veicoli delle autorità invitate e autorizzate. In via Garibaldi (nel tratto compreso fra via Fornacelle e via Indipendenza), in via Indipendenza (nel tratto compreso fra via Garibaldi e via Matteotti) scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito. Dalle 8 alle 14 divieto di transito anche in via Martiri della Libertà con il solo accesso consentito ai residenti.