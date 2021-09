A Morello il settimo raduno dei bikers alla scoperta di itinerari artistici

SESTO FIORENTINO – Un evento per Sesto Fiorentino, anzi, per Monte Morello dove il 12 settembre si ritroveranno oltre 100 bikers per il 7° Raduno regionale Toscana Ciclo Escursionismo organizzato dal CAI sezione Sesto Fiorentino Gruppo Regionale Toscano. Gli appassionati della bicicletta potranno scegliere (in base al tipo di bike, alle proprie esperienze in questo […]

SESTO FIORENTINO – Un evento per Sesto Fiorentino, anzi, per Monte Morello dove il 12 settembre si ritroveranno oltre 100 bikers per il 7° Raduno regionale Toscana Ciclo Escursionismo organizzato dal CAI sezione Sesto Fiorentino Gruppo Regionale Toscano. Gli appassionati della bicicletta potranno scegliere (in base al tipo di bike, alle proprie esperienze in questo sport) tra due itinerari, mentre un terzo sarà dedicato ai più giovani, una novità per Sesto Fiorentino. Il primo itinerario sarà per Mountain Bike e il secondo per e-Mountain Bike. Saranno formati gruppi di 20 persone condotti da due volontari ciascuno in modo da garantire la necessaria attenzione anche ai bikers con meno esperienza. Le iscrizioni restano aperte fino al 10 settembre.

“Il settimo raduno era previsto per settembre dello scorso anno, ma a causa della pandemia è slittato al 2021 – spiega il presidente del CAI di Sesto Fiorentino Stefano Rolle – durante il periodo del lockdown c’è stata da parte di molti una riscoperta di Monte Morello che si è riempito di biciclette. Come CAI siamo da tempo attenti a questo tipo di collaborazione e convivenza tra chi vive la bicicletta a piedi e chi con la bike”.

“Il raduno – afferma Stefano Landeschi del CAI – non è competitivo, ma ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo della montagna. Come volontari CAI siamo impegnati nella pulizia dei sentieri e aiutare la conoscenza dei percorsi”. Sono una quarantina i percorsi solo per bikers presenti su Monte Morello, distinti da quelli per chi li percorre a piedi.

“Questo è un tipo di turismo ecologico – aggiunge Ilaria Pozzi volontaria CAI e de La Racchetta – per questi camminatori leggeri sarebbe ipotizzabile pensare a sviluppare soluzioni turistiche adeguate coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Molti camminatori percorrono i sentieri storici come la via della Lana o della Seta che si trovano ai margini di Morello oppure il cammino di San Jacopo, abbinando il piacere di immergersi nella natura a quello di fare esperienze artistiche”.

Al settimo raduno partecino una trentina di volontari CAI ai quali si aggiungono quelli de La Racchetta e dell’associazione Carabinieri per gli aspetti logistici. La partenza è alle 9 dalla Sella degli Scollini per ogni percorso che avrà un chilometraggio diverso: il primo 30 km per 1.100 metri di dislivello, il secondo 35 Km per 1.200 di dislivello e il terzo per giovani bikers dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni. I sentieri per camminatori e per bikers sono contenuti in una mappa aggiornata del CAI che sarà presentata alla Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino.