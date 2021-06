A Morello inaugurata dal CAI “la facile percorrenza”

SESTO FIORENTINO – Inaugurato domenica 13 giugno a gli Scollini a Monte Morello, la “facile percorrenza” del sentiero CAI n. 6, che porta a Ceppeto. Il sentiero è di fatto una strada forestale con minimo dislivello: dove si trovava a essere particolarmente sconnessa, è stata ora resa di più agevole percorrenza anche da parte di persone con difficoltà motorie (temporanee o permanenti) o che usano ausili come le carrozzine, nonché famiglie con bambini anche in passeggino.

All’inizio e alla fine del sentiero sono state montate delle bacheche in legno, con pannelli che descrivono il percorso grazie anche a una cartina della zona..

Per questo percorso è stata utilizzata la “joelette”, una carrozzina di montagna acquistata dal CAI con l’intenzione di metterla a disposizione anche di altre Associazioni del territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Oltre l’Ostacolo del CAI di Sesto, che da oltre 25 anni propone escursioni in ambiente naturale, accessibili a tutti.

Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessora all’ambiente Silvia Bicchi, che ha ringraziato il Club Alpino Italiano per l’attività che svolge. Ringraziamenti ricambiati da Fabrizio Tinti del CAI, per il sostegno del Comune al Progetto attraverso l’assessorato ai servizi sociali.

L’adeguamento del sentiero e le bacheche – lavori eseguiti dalla Cooperativa sociale la Fonte di Cercina – sono stati possibili grazie ai generosi contributi di Big Mat Focardi & Cerbai, Bcc Banco Fiorentino Mugello-Impruneta-Signa e Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo.

Fondamentale la collaborazione della sempre presente Racchetta, del CAI di Firenze, dell’Associazione Assieme, dei volontari della Bottega del Tempo, e della DREAM Italia per la cartografia.

L’evento è stato preceduto da un’escursione di Oltre l’Ostacolo alla quale hanno partecipato oltre 50 persone. È intenzione del CAI di Sesto di proseguire con l’adeguamento a “facile percorrenza” anche della pista forestale che porta fino a Sella delle Colline (località “Tedesco morto”).