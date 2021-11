A Morello la prima colonnina per ricarica delle ebike con attrezzi per la manutenzione

SESTO FIORENTINO – Una novità per chi si muove in mountain bike lungo le strade per Morello: è stata posizionata da un gruppo di appassionati bikers una colonnina per ricarica ebike, cellulari e dotata di attrezzi per la manutenzione delle bici. “Si tratta della prima colonnina posizionata nel posto più alto della Piana – spiega […]

SESTO FIORENTINO – Una novità per chi si muove in mountain bike lungo le strade per Morello: è stata posizionata da un gruppo di appassionati bikers una colonnina per ricarica ebike, cellulari e dotata di attrezzi per la manutenzione delle bici. “Si tratta della prima colonnina posizionata nel posto più alto della Piana – spiega Mirko Banchi del CAI Sesto Fiorentino – con questo tipo di attrezzatura per interventi di emergenza sulle bici e sulle mountain bike. L’idea è nata vedendo quanto accadeva in Trentino dove sono presenti colonnine come questa e grazie alla disponibilità di un di BikeGarage e al Caravanserraglio che mette a disposizione la corrente necessaria, si è potuto allestire questo punto per i biker”. La colonnina sarà di utilità per tutti gli appassionati di Mtb e bici, visto che ha anche prese Usb e gli attrezzi necessari per la manutenzione della bici durante il viaggio.