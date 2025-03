A Officina Civica il Festival della poesia

CALENZANO – Dal 3 al 6 aprile si terrà a Calenzano “Verso libero” la seconda edizione dedicata alla poesia. Lo spazio a disposizione per le iniziative quest’anno sarà Officina Civica di via Petrarca scelta obbligata dopo l’impossibilità di utilizzare la biblioteca CiviCa allagata in seguito al maltempo del 14 marzo scorso. I giorni quest’anno anzichè […]



CALENZANO – Dal 3 al 6 aprile si terrà a Calenzano “Verso libero” la seconda edizione dedicata alla poesia. Lo spazio a disposizione per le iniziative quest’anno sarà Officina Civica di via Petrarca scelta obbligata dopo l’impossibilità di utilizzare la biblioteca CiviCa allagata in seguito al maltempo del 14 marzo scorso. I giorni quest’anno anzichè tre saranno quattro con due iniziative aperte all’espressione popolare. La prima sarà il 3 aprile alle 17 “Recitar poesie con gli amici” in uno spazio aperto gli amici potranno declamare versi, promossa da Amici di Civica. Alle 18.30 verrà presentato il libro di Gabriele Ametrano “Nessun porto terrà lontana la tempesta” e alle 21.15 “L’uomo che imitava il canto degli uccelli” incontro con il cantautore Andrea Chimenti. Il 4 aprile alle 17 si terrà una collettiva di poeti, alle 18.30 un incontro con il poeta Tiziano Fratus e alle 21.15 Marco Vichi presenterà la raccolta di poesie di sua mamma Paola Cannas, reading di Lorenzo Degl’Innocenti. Il 5 aprile si terrà alle 10 un laboratorio di poesis con metodo Caviardage, alle 16 un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni e alle 17 un reading con la poetessa Sabrina Giarratana. Alle 18 “Dicono che la poesia… (Una storia impossibile)” di e con Mario Pietramala. Infine il 6 aprile sulla terrazza del Teatro Manzoni musica e poesia attraverso le opere degli autori immortali e alle 21.15 “Lo chiamavano Terrasanta” spettacolo dai diari di Alda Merini. Gli ingressi sono liberi, per i laboratori di adulti e bambini è necessaria la prenotazione.