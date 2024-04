A Officina Civica l’incontro del sindaco e della giunta per il bilancio di fine mandato

CALENZANO – Mobilità ciclabile e sicurezza stradale, riqualificazione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, progetti ambientali e culturali, eventi nel borgo medievale e in biblioteca, investimenti sul sociale, progettazione per nuove scuole pensate per una didattica innovativa e la loro apertura alla cittadinanza: sono stati al centro dell’incontro della giunta comunale sul fine mandato. […]

CALENZANO – Mobilità ciclabile e sicurezza stradale, riqualificazione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, progetti ambientali e culturali, eventi nel borgo medievale e in biblioteca, investimenti sul sociale, progettazione per nuove scuole pensate per una didattica innovativa e la loro apertura alla cittadinanza: sono stati al centro dell’incontro della giunta comunale sul fine mandato. Incontro avvenuto martedì a Officina Civica. Hanno partecipato il sindaco Riccardo Prestini, insieme agli assessori della Giunta comunale, Alberto Giusti, Damiano Felli, Laura Maggi, Irene Padovani e Stefano Pelagatti.

Durante l’iniziativa è stato presentato il video sulle “Terre di Calenzano”. Il sindaco Prestini ha spiegato anche come sia stato il nuovo Piano operativo comunale lo strumento per dare il via a una riconfigurazione della città, con un approccio metodologico innovativo, dove la città pubblica cioè la dotazione a servizio di tutta la comunità, ha costituito l’elemento ordinatore del processo di pianificazione. A questa configurazione contribuiscono sia gli interventi pubblici previsti – come la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – sia quelli privati, come lo sblocco del piano operativo di Dietro Poggio, di cui ieri si è conclusa positivamente la Conferenza di servizi.

“Sono stati anni complessi – ha spiegato Prestini – segnati prima dall’emergenza sanitaria e poi da una forte crisi economica, che ha lasciato pesanti ripercussioni, rallentando indubbiamente e, in dei casi, anche bloccando alcune opere. Però, nonostante le difficoltà, l’Amministrazione ha portato avanti i propri progetti, realizzando gran parte del proprio programma, dalla tutela dell’ambiente e dell’aumento di verde pubblico, alla realizzazione di quasi 10 km di piste ciclabili; dalla manutenzione ed efficientamento energetico delle scuole alla progettazione dei nuovi plessi; dall’acquisizione del Castello all’intervento per la prima fase della riqualificazione del nuovo centro cittadino con la realizzazione dei nuovi alloggi Erp. Non dimentichiamo poi l’aumento delle risorse per le politiche di sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli. Voglio sottolineare come al centro della nostra azione e delle nostre decisioni ci sia sempre stata tutta la nostra comunità”. Il sindaco ha concluso ringraziando anche i dipendenti comunali e i gruppi consiliari di maggioranza che lo hanno sostenuto in questi anni, contribuendo attivamente a rendere possibile la realizzazione dei progetti. La copia del rendiconto in questi giorni sarà consegnata presso le abitazioni e si potrà ritirare in Comune.