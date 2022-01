A partire da giovedì 13 gennaio l’Info Point di Alia si trasferisce presso il “Punto Amico” di via Cadorna

LASTRA A SIGNA – Per garantire al meglio l’organizzazione dei propri servizi l’Info Point di Alia Servizi Ambientali a Lastra a Signa si sposta dagli uffici di via Dante Alighieri per traferirsi in via Cadorna presso il “Punto Amico”. Lo sportello manterrà gli stessi orari di apertura e quindi ogni giovedì in orario mattutino o […]

LASTRA A SIGNA – Per garantire al meglio l’organizzazione dei propri servizi l’Info Point di Alia Servizi Ambientali a Lastra a Signa si sposta dagli uffici di via Dante Alighieri per traferirsi in via Cadorna presso il “Punto Amico”. Lo sportello manterrà gli stessi orari di apertura e quindi ogni giovedì in orario mattutino o pomeridiano, in particolare: il primo e il terzo giovedì ed eventuale quinto con orario 8.40-13.40, il secondo e quarto giovedì con orario 13.30-18.30. Presso l’Info Point gli utenti possono ritirare o riconsegnare attrezzature (contenitori, come sacchi o bidoncini e chiavette) ma anche ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami.