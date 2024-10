A Prato cinque giorni dedicati al cioccolato ma anche alla solidarietà e al divertimento

PRATO – È iniziata oggi la tredicesima edizione di “Un Prato di cioccolato”, la festa del cioccolato artigianale che resterà aperta fino a domenica 20 in piazza Duomo. Hanno preso parte all’inaugurazione l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri, l’assessore al centro storico Diego Blasi, Giancarlo Maestrone di Chocomoments, che organizza la manifestazione, i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’istituto scolastico Datini. “Quest’anno la manifestazione, ormai consolidata in città, è ancora più strutturata rispetto agli anni scorsi – ha detto l’assessore Squittieri – perché ha aggiunto anche uno spazio all’interno del quale, oltre agli show cooking, ci saranno momenti di confronto su diversi temi, tra cui quello delle filiere corte. Un aspetto bello della festa del cioccolato è che coinvolge tanti soggetti del territorio. Oltre ai comitati dei residenti del centro storico, ci sono infatti tanti operatori, le associazioni di categoria artigiane e del commercio e diverse realtà sociali. È quindi un’iniziativa corale che utilizza il cioccolato come una buona scusa per accendere le luci su Prato e in particolare su piazza Duomo”.

“Ringrazio in primis l’assessore Squittieri e la precedente amministrazione per avere sostenuto la nascita di questa iniziativa, – ha detto l’assessore Blasi – come assessore al centro storico l’auspicio è quello di riuscire a organizzare sempre di più eventi come questo, che rigenerano le piazze, le strade ma anche le zone più sensibili. È questo il cammino che noi vogliamo percorrere, difendere e valorizzare nei prossimi anni”. L’evento è organizzato da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese. Cinque giorni per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini, cialde e tantissime altre “cioccolatose” proposte (stand sempre aperti: da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20).

L’inaugurazione è stata fra l’altro in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione. A questo proposito nel pomeriggio si svolgerà “Pane e cioccolato”, assaggio di bozza pratese “Gran Prato“ con il cioccolato artigianale a cura di alcuni panifici locali. “Un Prato di cioccolato” lascia spazio anche alla creatività degli chef locali che potranno sperimentare con show cooking, aperitivi dolci e salati e degustazioni a tema cioccolato. Da segnare sul calendario giovedì alle 12 lo show cooking a cura di “Le Garage Bistrot” che per l’occasione realizzerà il piatto “E sulle tue labbra diventerò principe” – Pescatrice aromatizzata con spezie e cioccolato bianco. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno invece gli studenti del Datini a dare il via alle danze realizzando in prima persona diversi show cooking.

Per i più piccoli c’è il laboratorio Choco baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Durante il laboratorio i bambini potranno improvvisare con il cioccolato artigianale preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie (costo 7 euro). Per gli adulti invece sabato e domenica alle 10 c’è il corso base di lavorazione del cioccolato (costo 30 euro con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail giancarlo.maestrone@gmail.com). Interessante anche il torneo di scacchi – venerdì alle 15 – con il Circolo pratese degli Scacchi, che si giocherà su una scacchiera fatta di cioccolata.

Spazio anche alle esibizioni come quella della scuola danza Diablo Latino International (giovedì alle 20) e il ballo ottocentesco “cioccolato fondente in danza” a cura della società di danza Prato APS (venerdì alle 20). Diverse saranno anche le premiazioni di associazioni sportive. Sicuramente da non perdere sabato alle 18 la Tavoletta da guinness, un evento davvero unico e scenografico. Verrà realizzata live in Piazza Duomo una maxi tavoletta di cioccolato da 42 metri arricchita con i Biscotti di Prato (in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Premiata Fabbrica di Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta per tutti il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dei programmi dell’Unicef. La serata “Notte fondente in centro storico” proseguirà con musica live e i musei di Palazzo Pretorio, Opera del Duomo e del Tessuto saranno aperti dalle 21 alle 23 a ingresso ridotto. Ingresso ad offerta libera invece al Museo casa Francesco Datini. Chiude la manifestazione – domenica alle 18 – il Choco aperitivo con l’enoteca Wine Code.