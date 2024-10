A Prato il ritiro rapido degli abbandoni di rifiuti e degli scarti tessili: il nuovo progetto di Alia Multiutility e Comune

PRATO – Alia Multiutility e amministrazione comunale lanciano a Prato un nuovo progetto: si chiama “Prato Priority” ed è un servizio che rivoluziona la gestione della raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico. Grazie all’innovativa App Aliapp, scaricabile infatti su tutti i dispositivi Ios e Android, i cittadini possono unire le forze contro l’inciviltà e segnalare in modo semplice e veloce gli abbandoni, consentendo un intervento tempestivo e organizzato da parte degli operatori Alia, che garantiscono il ritiro in tempi certi e strettissimi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Il servizio riguarda anche gli abbandoni di rifiuti tessili, uno dei problemi più sentiti sul territorio pratese, visto che interessa il 15% degli episodi di abbandono. Dunque, grande impegno e sempre più energie in campo per combattere comportamenti incivili che configurano un reato ambientale che preveda una ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ogni abbandono viene infatti segnalato da Alia alla Polizia Municipale per i provvedimenti del caso.

Il servizio “Prato Priority”, si legge in una nota, “rappresenta un ulteriore passo in avanti nella direzione del decoro e della pulizia della città e stabilisce tempi di intervento definiti in base alla posizione geografica dei rifiuti. Gli interventi sono suddivisi in tre ordini di priorità: 3 ore per la rimozione di rifiuti indifferenziati e ingombranti che siano stati abbandonati nel centro storico, all’interno delle mura monumentali della città, 6 ore per la rimozione di rifiuti indifferenziati e ingombranti che si trovano in tutte le altre zone della città; 48 ore per la rimozione di rifiuti tessili abbandonati su tutto il territorio comunale. In questo caso gli scarti, vista la loro natura particolare, vengono inseriti in un circuito differente rispetto a quello dei normali rifiuti urbani e il loro ritiro richiede tempi leggermente più lunghi. Restano esclusi dal ritiro rapido gli abbandoni dei rifiuti particolari (ad esempio carcasse di auto, rifiuti pericolosi e rifiuti da caratterizzare) per i quali è richiesta una procedura ad hoc”.

Grazie al canale digitale, a una squadra dedicata, a una nuova control room con personale specializzato e alla dotazione di oltre 400 Smartphone al personale operativo, per Alia è ora possibile gestire le segnalazioni in arrivo dai cittadini in modo immediato, di giorno e di notte, con l’impegno di rimuovere gli abbandoni. Siano sacchi gettati fuori dai cassonetti oppure ingombranti abbandonati sul territorio, o ancora rifiuti sparsi in angoli più o meno nascosti della città, a partire dal momento della segnalazione Alia è in grado di ripulire e riportare alla normalità la situazione nel giro di 3 ore per interventi di raccolta e spazzamento all’interno del centro storico di Prato e nell’arco di 6 ore in tutte le altre zone che ricadono all’interno del territorio comunale. Grazie ai sistemi innovativi e digitali Alia effettua il servizio in tempi certi, con la possibilità di tracciare i rifiuti ritirati.

Una strada prioritaria, fra i rifiuti particolari, viene riservata agli scarti tessili, con un tempo di rimozione garantito di 48 ore a partire dal momento della segnalazione. Un impegno importante per Alia, vista la frequenza di questo tipo di intervento, testimoniata da un dato: nel periodo che va dal 1 gennaio al 21 settembre 2024 sono state 594 le tonnellate di rifiuti tessili abbandonati recuperate dall’azienda. Attualmente sono quasi 50 le segnalazioni di abbandoni che ogni giorno a Prato arrivano ad Alia dai cittadini, un terzo delle quali tramite Aliapp, quasi il 40% attraverso il call center e il resto attraverso altri canali di contatto come gli sportelli e le e-mail. Altri numeri: il 41% degli abbandoni riguarda rifiuti indifferenziati, il 33% rifiuti ingombranti e il 26% rifiuti particolari. E fra questi ultimi, il 58% è rappresentato dagli scarti tessili e il 22% dagli scarti edili e dai calcinacci.

“Con il lancio di questo progetto, non solo ci impegniamo a mantenere Prato più pulita e vivibile, ma stiamo anche costruendo un ponte diretto con i cittadini, – ha detto il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – vogliamo che i pratesi si sentano parte attiva nella cura del loro territorio. Grazie a questo servizio, non solo velocizziamo la rimozione dei rifiuti abbandonati, ma promuoviamo anche una cultura della responsabilità condivisa. Crediamo fermamente che un dialogo aperto e costante con la comunità sia essenziale per migliorare la qualità della vita in città. E tutto questo si rivela possibile attraverso una piattaforma tecnologica in continua evoluzione”. “Questo progetto è una risposta concreta alle criticità emerse recentemente sul fronte degli abbandoni dei sacchi neri e sulla necessità di migliorare il decoro urbano, – spiega il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti – la Polizia municipale è impegnata sul fronte della repressione del fenomeno, ma non basta. Dobbiamo anche intervenire per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio. Ringrazio Alia per aver accolto le nostre richieste velocemente. Sono sicura che i cittadini apprezzeranno anche il servizio di ritiro degli ingombranti entro poche ore. Contribuisce a rendere questa città più decorosa e bella”.