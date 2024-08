A Prato nasce la prima comunità energetica targata EcoEfficiency. “Costo dell’energia abbattuto senza investire in impianti”

PRATO – Con la pubblicazione delle regole operative relative al Decreto Cer, anche a Prato iniziano a formarsi le prime comunità energetiche rinnovabili. A muoversi in tal senso è EcoEfficiency, azienda toscana, con sede a Prato al Macrolotto 2, che si occupa di installazione di impianti fotovoltaici, di ricerca e sviluppo per innovare le tecnologie da utilizzare nel settore delle rinnovabili, e che cerca soluzioni di efficientamento per abitazioni, uffici e aziende. L’impresa, che occupa una dozzina di dipendenti, sarà un produttore di energia e si accollerà i costi degli investimenti. Un esempio? L’installazione del fotovoltaico sui tetti. L’area di riferimento della comunità energetica è quella compresa fra Macrolotto Due, San Giorgio a Colonica, Santa Maria a Colonica, via Aldo Moro, via del Ferro, via del Leone, via Berlinguer e porzioni di Fontanelle, Paperino e Cafaggio. La possibilità di aderire riguarda sia aziende che abitazioni private. Il vantaggio è assicurato dai contributi erogati dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, che in base all’autoconsumo interno alla Cer va a garantire a imprese e famiglie l’abbattimento parziale del costo dell’energia.

“Quella di Prato è solo la prima Cer che andiamo a costituire, – spiegano da EcoEfficiency – l’obiettivo è crearne almeno una decina entro la fine dell’anno fra Prato e Pistoia, così da coprire più zone delle due città. Questo sarà il punto di partenza, per poi espandersi su scala nazionale”. La finalità delle Cer non è solo meramente commerciale, ma ha anche uno scopo sociale. Il 45% dei benefici provenienti dal Gse, infatti, vengono investiti in benefit per la comunità, come batterie di accumulo o colonnine di ricarica, o per progetti socialmente utili. Per aderire alla costituenda associazione, inoltre, non ci saranno investimenti da effettuare, visto che dei costi se ne farà carico EcoEfficiency. Per informazioni mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: info@ecoefficiency.it. Ricordiamo che stiamo parlando di un’impresa nata nel 2022, con soci di Prato, Torino e Milano con esperienze pluriennali nel settore energetico, e che ha già abbondantemente superato il gigawatt di produzione di energia solare, con la prospettiva nel breve di raddoppiare questo dato nel corso di tutto il 2024. Un’azienda che installa impianti fotovoltaici su scala nazionale, ma che ha scelto la Toscana come base logistica perché territorio fertile per l’innovazione, luogo del bello e dove l’energia solare può fare particolarmente la differenza.