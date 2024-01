A PrismaLab ancora protagonista l’intelligenza artificiale

PRATO – Si conclude venerdì 19 gennaio a PrismaLab il ciclo di tre incontri dal titolo “Intelligenza artificiale. Attualità e prospettive”, organizzati dalla biblioteca Lazzerini e moderati dalla biologa Martina Ruffo attorno ad un tema di grande attualità nel nuovo centro polifunzionale dal profilo avveniristico, inaugurato di recente dal Comune di Prato, nel cuore del Macrolotto Zero. Il terzo e ultimo appuntamento ad ingresso libero che si terrà alle 18 dal titolo “E se l’intelligenza artificiale fosse già presente tra noi?” vedrà protagonista Tiberio Uricchio, ricercatore all’Università di Macerata. Una chiacchierata con chi studia e lavora con l’intelligenza artificiale: lo studioso parlerà di come l’intelligenza artificiale sia già ampiamente presente nella nostra quotidianità, e farà capire cosa sia un chatbot e quali siano gli aspetti positivi di applicazioni come ChatGPT. In veste di co-fondatore della start-up Small Pixels www.smallpixels.ai/, parlerà inoltre di come si lavora in una realtà aziendale che si fonda sull’uso dell’intelligenza artificiale. Info: PrismaLab, 0574 1837505, biblioprismalab@comune.prato.it, www.bibliotecalazzerini.prato.it