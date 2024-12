A Querceto arriva il controllo di vicinato

SESTO FIORENTINO – Costituito il gruppo di controllo di vicinato per Querceto, dopo che il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha accolto la richiesta dell’associazione Antico Borgo di Querceto e dei residenti del quartiere per avviare iniziative di controllo di vicinato in seguito a furti e ai tentativi di intrusione che cittadini e associazione […]

SESTO FIORENTINO – Costituito il gruppo di controllo di vicinato per Querceto, dopo che il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha accolto la richiesta dell’associazione Antico Borgo di Querceto e dei residenti del quartiere per avviare iniziative di controllo di vicinato in seguito a furti e ai tentativi di intrusione che cittadini e associazione avevano denunciato nei mesi estivi. Per l’attivazione ci sono i tempi tecnici. “Il Comune ora deve comunicarlo alle forze dell’ordine – spiega Alessandro Ricci dell’associazione Antico Borgo di Querceto – e il coordinatore che raccoglierà le segnalazioni avrà come interfaccia la Polizia municipale”. Il compito del coordinatore che, dicono all’associazione, ci sono già i nominativi pronti, avrà il compito di raccogliere le segnalazioni che i cittadini gli forniranno su situazioni preoccupanti o poco chiare. Poi lo stesso coordinatore si interfaccerà con la Polizia municipale. Il controllo di vicinato non ha niente a che vedere con le ronde. “Non si tratta di una ronda – precisa Ricci – ma di una collaborazione. Il coordinatore dovrà solo raccogliere segnalazioni e comunicarle alla Polizia municipale”. Quello di Querceto sarà il primo controllo di vicinato e la richiesta da parte dell’associazione è arrivata dopo i furti estivi avvenuti nella zona alle pendici di Monte Morello. “Nei giorni scorsi – precisa Ricci – si è verificato un furto alla Casa del popolo di Querceto. I ladri sono entrati nella struttura ricreativa per la seconda volta”.