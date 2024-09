A Querceto il libro sulla storia della squadra di calcio

SESTO FIORENTINO – «Querceto, Querceto Alé. 40 anni di calcio, passione e amicizia» è il titolo del libro di Francesco Gigli e Daniele Niccoli, edito dalla casa editrice sestese “apice libri”, che sarà presentato mercoledì 2 ottobre alle 21 presso la Casa del Popolo di Querceto (via Napoli 7 a Sesto Fiorentino). La storia di una squadra di calcio amatoriale e di una Casa del Popolo. Dalle prime decisioni prese nelle stanze della vecchia sede di via del Gavine all’iscrizione ai campionati Uisp e Aics, dal volontariato al bar e in pizzeria ai successi su tutti i campi d’Italia: il Querceto infatti, oltre a numerosi Campionati provinciali e regionali nella categoria degli “amatori” dell’Aics, ha vinto anche un Campionato nazionale e una Coppa Italia. Una storia fatta di sudore e volontà, di capacità tecniche e senso di appartenenza. Una storia che si rinnova ogni giorno con il rotolare incessante del pallone. I due autori vantano una lunga militanza nella squadra del borgo e non si considereranno mai degli ex perché, come dicono loro, “Querceto è nel cuore”.