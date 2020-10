A Quinto la premiazione di Quinto Social Street

SESTO FIORENTINO – A partire dalle 15,30 di sabato 17 ottobre, all’anfiteatro del Parco di Quinto in via Donizetti, si terrà la premiazione delle idee presentate nell’ambito di Quinto Social Street, il progetto lanciato dal Comune per animare e rendere più vitale il quartiere attraverso le proposte dei residenti.Nel corso del pomeriggio saranno realizzati laboratori […]

SESTO FIORENTINO – A partire dalle 15,30 di sabato 17 ottobre, all’anfiteatro del Parco di Quinto in via Donizetti, si terrà la premiazione delle idee presentate nell’ambito di Quinto Social Street, il progetto lanciato dal Comune per animare e rendere più vitale il quartiere attraverso le proposte dei residenti.

Nel corso del pomeriggio saranno realizzati laboratori per bambini e ragazzi dedicati all’apprendimento di lingue straniere, alla musica, alla creatività. All’iniziativa interverrà anche il sindaco Lorenzo Falchi.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure volte a prevenire la diffusione della Covid-19.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato: https://www.facebook.com/quintosocialstreet.