A Riccione la gara di judo è internazionale. Ma la Shin Do Kan di Lastra a Signa impone anche qui “la legge del più forte”

LASTRA A SIGNA – La Toscana dice sempre la sua nel judo. Lo dice in modo particolare grazie a Lastra a Signa e lo ha dimostrato anche giovedì scorso a Riccione dove si è svolta la gara internazionale dello Csit, a cui il settore discipline orientali della Uips ha partecipato con una rappresentativa con una numerosa presenza dalla nostra regione, ovvero due tecnici e quattro atleti su un totale di sette persone. E non solo perché due atleti sono allievi della Shin Do Kan: Gionata Benelli nella categoria -100 kg e Jacopo Conti nella categoria -60 kg. La gara ha avuto due fasi: la prima di partecipazione individuale che entrambi hanno vinto nelle rispettive categorie conquistando l’oro. Nella seconda fase, invece, si è disputata la gara a squadre, anche questa vinta dalla squadra della Uisp Do. “Grande risultato, – dicono soddisfatti – sicuramente importante visto che siamo in una fase di ripartenza dell’attività dopo le vacanze estive”. A “osservare” da vicino i propri allievi erano presenti il maestro della Shin Do Kan, Stefano Nistri, l’istruttore Lorenzo Poggiali e Francesco Conti, assistente istruttore oltre che padre di Jacopo.