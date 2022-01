A San Mauro il ricordo di monsignor Olinto Fedi. Nel 99° anniversario dalla sua morte

SIGNA – E’ un appuntamento che si ripete ogni anno, in occasione del 23 gennaio quando ricorre l’anniversario (l’anno prossimo saranno cento anni) dalla morte di monsignor Olinto Fedi, parroco per 59 anni a San Mauro a Signa, dal 1864 al 1923 e fondatore delle Suore Francescane dell’Immacolata. Tre i giorni in programma a San Mauro, grazie anche all’impegno delle Suore Francescane dell’Immacolata di San Piero a Ponti per ricordare il sacerdote a cui, fra l’altro, è intitolata la Rsa del paese. Una struttura voluta e realizzata negli anni anni Ottanta grazie all’intuizione e alla forza di volontà di colui che è stato il “priore” per eccellenza della frazione del Comune di Signa: don Armido Pollai.

Per ricordare invece monsignor Olinto Fedi, è previsto un triduo di riflessione e preghiera nella chiesa di San Mauro guidato da padre Sandro Guarguaglini ofm e la celebrazione di una Santa Messa il 20, 21 e 22 gennaio sempre alle 17 mentre il 23 gennaio, giorno dell’anniversario della sua morte, la celebrazione sarà quella della domenica mattina alle 10.30.

Qui di seguito trovate una riflessione dello stesso padre Guarguaglini nel ricordo di monsignor Olinto Fedi

Ogni anno, puntualmente, le Suore Francescane dell’Immacolata, il 23 di gennaio ricordano il loro padre fondatore: don Olinto Fedi, un prete fiorentino che, rispondendo a un’ispirazione dello Spirito Santo, ha fondato l’istituto delle suore Francescane dell’Immacolata, di San Piero a Ponti. Sicuramente ricordare il loro fondatore è per le suore un motivo di gaudio e nello stesso tempo un invito a rivitalizzare il Carisma che lui stesso ha pensato e che la Chiesa ha approvato, per la loro vita religiosa. Quest’anno c’è un evento particolare, perché il ricordo di don Olinto è fatto nella sua stessa parrocchia, di San Mauro a Signa, dove lui è stato parroco per 59 anni. È come se don Olinto tornasse in parrocchia, alla sua casa, la dove ha profuso le sue doti, umane, cristiane e sacerdotali a favore di quel popolo che ha amato come parroco e che ora guarda dal cielo intercedendo per loro. La parrocchia si prepara a vivere il giorno 23 di gennaio con un triduo, il 20, 21 e 22, alla Messa delle 17, in cui saranno evidenziate le tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità, vissute in modo eroico da don Olinto. Il riconoscimento delle Virtù, vissute in modo esemplare ed eroico, dal venerabile don Olinto ci deve spingere tutti, suore, fedeli, sacerdoti, religiosi a vivere bene la nostra vita cristiana di uomini e donne inseriti nella storia di oggi, ed essere come lui testimoni fedeli del Vangelo vissuto Nella quotidianità della nostra vita. Il venerabile, parroco di San Mauro a Signa, non solo è stato un punto di riferimento per il popolo ma si è prodigato affinché le famiglie della sua parrocchia crescessero di giorno in giorno nella fede, nella preghiera e nella carità fraterna. Le suore, sue figlie carissime, come monsignor Fedi, amava chiamarle, da sempre vedono in lui, non solo il padre fondatore, ma colui che ha vissuto, per primo e pienamente il Carisma Mariano Francescano, proprio dell’istituto da lui fondato. Oggi, sparse in varie parti del mondo, continuano quella missione che il fondatore gli ha affidato, cioè di essere calamite che attirano a Gesù, e questo lo fanno nei vari ambiti di apostolato, sia nelle scuole, con gli ammalati e gli anziani, nelle parrocchie, dove don Olinto le voleva presenti accanto ai parroci, nella pastorale giovanile, portando con la testimonianza della loro vita Francescana l’annuncio del Regno di Dio. L’istituto si prepara per celebrare il prossimo anno, 100 anni dal suo ritorno alla casa del Padre, un anno importante, sia per le suore, sia per la Diocesi di Firenze, che per la sua parrocchia, perché guardando più approfonditamente la sua vita, umana, Cristiana e sacerdotale possiamo vivere con entusiasmo e passione, anche noi, la nostra vita cristiana e religiosa.

Venerabile Don Olinto Fedi intercedi per noi.



Padre Sandro Guarguaglini ofm

Vice postulatore delle cause dei Santi