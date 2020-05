A San Mauro la Messa della domenica mattina sarà alle 9.30. E verrà celebrata all’aperto

SIGNA – Alla prima Messa con il popolo dopo l’emergenza sanitaria, quella di lunedì mattina alle 8.30 celebrata in Compagnia, a San Mauro erano in 34. E tutti e 34, quando il parroco, don Robert Swiderski, ha chiesto loro chi volesse ricevere la Comunione, si sono alzati subito in piedi come per dire “Sì, lo voglio”. E in tanti non hanno nascosto la loro commozione per la ripresa, passo dopo passo, di quella che è la normalità della vita di ognuno di noi, compreso, per chi crede, il rito della Messa. Don Robert, fra l’altro, come tanti altri sacerdoti in tutta la Piana, in queste settimane ha sempre fatto sentire la propria presenza ai fedeli con la celebrazione della Messa in diretta Facebook ogni giorno alle 18 e nei consueti orari del fine settimana. “Ma in questo modo – ha detto – il “confronto” con le persone è decisamente più semplice; è come se due “mondi”, finora divisi, dalle telecamere e della rete, fossero tornati a unirsi in un’unica realtà”. Ora, però, bisogna guardare avanti, bisogna guardare alle prossime settimane, quando i sacerdoti torneranno a celebrare con il popolo tutti i giorni, anche nel fine settimana. Per quanto riguarda San Mauro, nei giorni di lavoro, la Messa sarà ancora alle 8.30 in Compagnia, che può ospitare, secondo le normative vigenti, 36 persone. Quella del sabato è già stata spostata, secondo l’orario estivo alle 18, in chiesa. La domenica mattina, invece, le celebrazioni sono in programma alle 7.30 e alle 9.30, quest’ultima in anticipo di un’ora rispetto al canonico orario delle 10.30. Questo perchè, se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, quella delle 9.30 sarà celebrata all’aperto, nel giardino all’esterno dell’ex circolo parrocchiale, per un totale di 140 posti disponibili. In caso contrario, fra l’interno della Chiesa e la Compagnia, saranno 92 i fedeli che potranno partecipare. Quindi, ricapitolando: giorni di lavoro alle 8.30, sabato pomeriggio alle 18, domenica mattina alle 7.30 e alle 9.30 sempre a San Mauro. Nella speranza, ovviamente, che quanto prima possa tornare tutto alla normalità.

P.F.N.