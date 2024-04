A Seano inaugurato un “orto comune” nei giardini di via Gadda

CARMIGNANO – A tagliare il nastro ieri mattina il sindaco Edoardo Presstanti: è l’orto comune nato a Seano, in una parte del giardino di via Gadda, nelle vicinanze della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”. Un appezzamento di terra dove è data la possibilità di coltivare verdure o piantare e curare altre piante e altri vegetali. Un’iniziativa, […]

CARMIGNANO – A tagliare il nastro ieri mattina il sindaco Edoardo Presstanti: è l’orto comune nato a Seano, in una parte del giardino di via Gadda, nelle vicinanze della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”. Un appezzamento di terra dove è data la possibilità di coltivare verdure o piantare e curare altre piante e altri vegetali. Un’iniziativa, che ha spiegato lo stesso Prestanti, rientra nel primo dí forestazione urbana “Faremo foresta a Carmignano” per la riqualificazione green di aree urbane. Un progetto, che tra le altre cose, prevede appunto, la realizzazione di orti urbani e didattici. Un orto di 80 mq, dove sono già stati piantati basilico, rosmarino, prezzemolo, timo, origano. Il lavoro sarà completato con l’installazione dell’impianto di irrigazione e la piantumazione, lungo via Gadda, di alberi da frutto. E’ il secondo orto comune inaugurato a Carmignano, dopo quello nato in via Levi.