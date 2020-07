A Sesto Acuto presenta il suo “Manifesto” per la ripresa

CALENZANO – Burocrazia, ripresa, nuove regole per far ripartire l’edilizia. Questi alcuni dei temi affrontati ieri 1 luglio all’incontro, per presentare il “Manifesto” della ripresa, organizzato dall’associazione A Sesto Acuto nel nuovo Palazzo Comunale di via Gramsci, alla presenza del sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e del vice sindaco e assessore all’urbanistica del Comune di […]

CALENZANO – Burocrazia, ripresa, nuove regole per far ripartire l’edilizia. Questi alcuni dei temi affrontati ieri 1 luglio all’incontro, per presentare il “Manifesto” della ripresa, organizzato dall’associazione A Sesto Acuto nel nuovo Palazzo Comunale di via Gramsci, alla presenza del sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e del vice sindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi e ai tecnici dei due Comuni. Al centro dell’incontro: la complessità delle procedure amministrative che per i Comuni e la difficoltà a snellire l’iter, la conseguente possibile mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, la difficoltà di dialogo anche tra enti pubblici se non ci sono referenti politici precisi, l’informatizzazione su cui è stato fatto tanto ma c’è ancora da migliorare.