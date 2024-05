A Sesto Acuto rinnova le cariche dell’associazione

SESTO FIORENTINO – Confermato il presidente Leonardo Mannini alla guida dell’associazione culturale A Sesto Acuto. L’assemblea plenaria ha rinnovato le cariche per il prossimo triennio tra riconferme e nuovi eletti. Alla vice presidenza è stata eletta Claudia Cerreti, mentre il past vicepresidente Gianni Vivarelli rimane in consiglio. Giuseppe Parigi mantiene la funzione di tesoriere mentre la […]

SESTO FIORENTINO – Confermato il presidente Leonardo Mannini alla guida dell’associazione culturale A Sesto Acuto. L’assemblea plenaria ha rinnovato le cariche per il prossimo triennio tra riconferme e nuovi eletti. Alla vice presidenza è stata eletta Claudia Cerreti, mentre il past vicepresidente Gianni Vivarelli rimane in consiglio. Giuseppe Parigi mantiene la funzione di tesoriere mentre la nuova eletta Valentina Poggesi si occuperà della segreteria. L’associazione ha poi distribuito le deleghe specifiche per l’attuazione del programma come l’organizzazione di eventi culturali, i rapporti con la pubblica istituzione, la redazione del giornalino trimestrale e la promozione di concorsi pubblici di architettura, da attribuire ai restanti consiglieri, Massimo Sabatini, Giuseppe Puliti, Fabio Accordi, Antonio Sacconi, Sonia Santini e Massimo Billi.

“I prossimi impegni dell’associazione – si legge in una nota – saranno il coinvolgimento nello sviluppo dell’evento promosso dall’Amministrazione Comunale “La notte bianca dello Sport” a settembre oltre alla sensibilizzazione della comunità sulla rivitalizzazione di alcuni luoghi nevralgici con la proposta di nuove soluzioni urbane sostenibili in termini di funzioni e fattibilità. In questa fase di cambiamento d’epoca l’Associazione intende promuovere una unità di intenti ideale e porsi come presidio cittadino a beneficio, sempre più urgente a livello di enti intermedi, del bene comune nell’ambito specifico della disciplina edilizia ed urbanistica”.