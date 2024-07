A Sesto Acuto saluta Milco Maranci

SESTO FIORENTINO – Ha lasciato un grande vuoto: la scomparsa di Milco Maranci dopo una lunga malattia che sembrava sconfitta, ha disorientato tanti suoi colleghi architetti, amici, oltre a chi lo aveva conosciuto nell’attività in passato di consigliere comunale e più recentemente in quella di presidente della Cna della Piana. Anche l’associazione sestese A Sesto […]

SESTO FIORENTINO – Ha lasciato un grande vuoto: la scomparsa di Milco Maranci dopo una lunga malattia che sembrava sconfitta, ha disorientato tanti suoi colleghi architetti, amici, oltre a chi lo aveva conosciuto nell’attività in passato di consigliere comunale e più recentemente in quella di presidente della Cna della Piana. Anche l’associazione sestese A Sesto Acuto e il suo presidente lo ricordano come collega, socio e amico. “L’Associazione culturale A Sesto Acuto con il presidente, il consiglio direttivo e i soci tutti piangono la scomparsa del collega Architetto Milco Maranci. – si legge nella nota dell’associazione – Ci uniamo nel dolore ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e condiviso la sua umana avventura. La vocazione per la professione rivolta in particolare al corretto sviluppo della città unitamente alla passione per la politica e il bene comune lo hanno reso prezioso dentro le istituzioni e caro a tutta la comunità. La sua dipartita lascia un vuoto che ci invita tutti ad una maggiore responsabilità verso un impegno civico di servizio. Grazie Milco”. I funerali si terranno domani 17 luglio alle 8.30 alla Pieve di San Martino.