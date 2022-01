A Sesto è arrivato il servizio di sharing di monopattini elettrici

SESTO FIORENTINO – Prende il via il servizio di sharing di monopattini elettrici a Sesto Fiorentino. Il servizio curato da Bit Mobility srl e Bird Rides Italy srl, prevede la messa a disposizione di 60 monopattini e 30 biciclette elettriche. Gli interessati potranno utilizzare questi mezzi scaricando una app e utilizzando una carta di credito o prepagata per il pagamento. Sono stati individuati 7 punti sosta dove prendere e riportare i monopattini: in piazza Galvani davanti alla stazione centrale, alla stazione Zambra e del Neto, in via Gaddi, in piazza Vittorio Veneto al Polo scientifico e alla Biblioteca a Doccia.

“Siamo contenti di dare il via a questo tipo di strumenti che permettono di ridurre l’inquinameno sia atmosferico che acustico e permette anche di ridurre il consumo del suolo” ha detto la vicesindaca Claudia Pecchioli che questa mattina ha provato il monopattino facendo il giro di piazza Galvani.

“Siamo per la mobilità sostenibile e per l’intermobilità, funzione essenziale per permettere il passaggio da un mezzo ad un altro. – ha continuato la vicesindaca – Questo intervento si inserisce in un progetto più vasto che comprende i percorsi ciclabili”. Il servizio di sharing monopattini elettrici sarà attivo fino al 31 dicembre 2025. Il servizio sarà disponibile tramite l’app BitMobility, in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 1 euro di sblocco iva inclusa e 15 cent/min a ogni noleggio.