A Sesto Fiorentino, dopo l’estate il nuovo volto di piazza della Stazione

SESTO FIORENTINO – Sarà una piazza della stazione rinnovata quella che i sestesi potranno vedere dopo l’estate. Un intervento che nasce dalle proposte vincitrici di Bilanciamoci 2021. Le risorse comunali a disposizione sono di 30mila euro. Sono previsti, infatti, da parte del Comune, una serie di interventi che daranno a piazza Galvani entro l’estate un nuovo volto. Per le prossime settimane, non appena conclusi gli interventi in corso da parte di RFI, è atteso l’avvio dei primi lavori di rifacimento del manto stradale e di riorganizzazione dello spazio antistante la stazione centrale.

I lavori vedranno la completa ribitumatura della piazza e la realizzazione, al centro, di un marciapiede perimetrale intorno all’aiuola esistente; sarà inoltre inserito un attraversamento pedonale rialzato verso la stazione, andando così a creare un percorso sicuro e meglio fruibile per i pedoni. Le rastrelliere del bike sharing saranno spostate su un lato della piazza e riorganizzate; al fine di reimpostare il servizio nel modo migliore, gli utenti in possesso di chiavi sono pregati di contattare l’Ufficio ambiente (0554496778-780). La segnaletica orizzontale sarà completamente tracciata.

“Dopo tanto tempo, un passo alla volta, piazza Galvani, il biglietto da visita della nostra città per chi arriva in treno, inizia ad assumere un altro aspetto – dice l’assessore alla mobilità Diana Kapo – Ai lavori eseguiti da RFI sulla stazione seguono adesso quelli realizzati dall’Amministrazione comunale, grazie anche al bilancio partecipato, per iniziare a ridisegnare il nuovo assetto della piazza. Questa prima fase di interventi riguarda il rifacimento del fondo stradale, assai datato e usuratissimo, complice anche il passaggio dei mezzi pesanti e degli autobus, e la messa in sicurezza della piazza per i pedoni. Nei prossimi anni, con l’atteso passaggio da Ferrovie al Comune delle aree adiacenti la ferrovia, vedremo la completa trasformazione dell’area che meglio potrà rispondere ancora meglio alle esigenze del quartiere e della città”.