CALENZANO – Strade con l’asfalto consumato: una fra tutte è quella di Settimello. La segnalazione arriva da alcuni automobilisti e dai residenti della zona. Il manto stradale, come si può vedere nelle foto, in alcuni punti è mangiato dall’usura e si sono creati avvalli e buche più o meno grandi che creano non pochi disagi a chi percorre la strada sia in auto che a piedi. Questo tratto di strada avrebbe forse bisogno di un po’ di manutenzione. E.A.