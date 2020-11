A Signa è di nuovo operativo il Centro Operativo Comunale. I numeri da chiamare per informazioni ed emergenze

SIGNA – Domenica scorsa sono entrate in vigore le nuove misure in materia di contenimento del contagio da Covid-19 emanate dal Governo. E anche Signa ovviamente si è adeguata. “Dobbiamo tenere un comportamento quanto più morigerato e attento possibile per salvaguardare la salute nostra e dei nostri cari, – dichiara il sindaco Giampiero Fossi – cerchiamo […]

SIGNA – Domenica scorsa sono entrate in vigore le nuove misure in materia di contenimento del contagio da Covid-19 emanate dal Governo. E anche Signa ovviamente si è adeguata. “Dobbiamo tenere un comportamento quanto più morigerato e attento possibile per salvaguardare la salute nostra e dei nostri cari, – dichiara il sindaco Giampiero Fossi – cerchiamo di uscire soltanto per motivazioni di comprovata necessità, di salute o per lavoro. Il Comune prosegue nei lavori di aiuto e assistenza e il Centro Operativo Comunale è attivo per cercare di sopperire alle esigenze e ai bisogni dei nostri concittadini”.

Tempo pieno per il Centro Operativo, quindi, che risponde al numero 333 6114984 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e – per emergenze – si rende reperibile anche nel week end. Data infatti la risalita dei contagi, il Centro Operativo ha ripreso piena attività come servizio di supporto alle attività sanitarie: oltre alle mansioni di assistenza ai cittadini e informazione degli stessi in materia di Covid-19, gestisce anche il coordinamento dei volontari di Misericordia e Pubblica Assistenza che collaborano con la Protezione Civile di Signa per lo svolgimento delle attività di supporto agli abitanti di zona.

“Stiamo riattivando i servizi che nei mesi di primavera avevamo avviato, – aggiunge il sindaco – penso al servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio per le persone anziane o in grave difficoltà; oppure alle consegne a domicilio da parte di esercizi commerciali del territorio. A breve sul nostro sito saranno riportate tutte le informazioni in merito nella sezione dedicata all’emergenza sanitaria Covid-19. In più, sempre sul sito istituzionale, si possono trovare i contatti di tutti gli uffici da chiamare o a cui scrivere. Voglio quindi invitare i cittadini in difficoltà o semplicemente coloro che necessitano di chiarimenti e informazioni a contattare i numeri dedicati”.

Gli uffici comunali sono infatti operativi portando avanti sia il lavoro ordinario che le necessità date dall’emergenza; i cittadini sono invitati a non recarsi in Comune ma a chiamare o scrivere agli uffici competenti per avere risposte o concordare un eventuale appuntamento. Non solo il Centro Operativo Comunale ma anche la Polizia Municipale è disponibile per rispondere alle domande o ai dubbi degli abitanti relative alla situazione sanitaria in corso (055 8794222 – 055 8735646); previa comunicazione via mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.signa.fi.it , è possibile anche chiedere un colloquio online attraverso le piattaforme digitali a disposizione.

“Voglio infine ricordare che dal 16 novembre, e fino al termine della dichiarazione della Regione Toscana in zona rossa, ha concluso il sindaco – è sospeso il divieto di sosta per pulizia stradale, al fine di facilitare la condizione di isolamento sanitario per coloro che vi risiedono. Da ieri inoltre sono sospesi anche i mercati, ad esclusione dei banchi di generi alimentari, al fine di scongiurare la creazione di assembramenti e di limitare il diffondersi del contagio”.