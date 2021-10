A Signa è tempo di “Time To Care”: spesa a domicilio per gli anziani in difficoltà

SIGNA – Prende il via a Signa il progetto “Time To Care”, un’iniziativa che guarda al sostegno per anziani in difficoltà e non autosufficienti residenti nelle zone di Castello e San Miniato. A portare avanti il progetto, il circolo Arci Stella Rossa con il supporto del Comune di Signa in un’attività di sostegno agli anziani del […]

SIGNA – Prende il via a Signa il progetto “Time To Care”, un’iniziativa che guarda al sostegno per anziani in difficoltà e non autosufficienti residenti nelle zone di Castello e San Miniato. A portare avanti il progetto, il circolo Arci Stella Rossa con il supporto del Comune di Signa in un’attività di sostegno agli anziani del centro storico già avviata in tempo di restrizioni date dalla pandemia. “Un aiuto concreto per i cittadini più anziani e soli, impossibilitati a provvedere alle proprie necessità, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – già nei mesi scorsi, con le restrizioni e le chiusure imposte dal Covid, si era sviluppata una forma di collaborazione spontanea fra i cittadini. Adesso, grazie al bando ministeriale vinto dal circolo Stella Rossa, una persona incaricata garantirà spesa a domicilio, farmaci e altre piccole commissioni a soggetti in stato di maggior fragilità”. Il servizio, totalmente gratuito e attivo due giorni a settimana, prenderà il via giovedì 14 ottobre: sarà possibile chiamare il numero 3458398861 per prendere contatti con l’incaricato e fissare un giorno di consegna della spesa.