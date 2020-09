A Signa nasce il coordinamento comunale di Italia Viva

SIGNA – Si svolgerà stasera, 17 settembre, alle 21 la cena che darà il via ufficialmente al coordinamento comunale signese di Italia Viva. L’appuntamento è al circolo Arci Colli Alti dove, “in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, – si legge in una nota -Italia Viva intende dare un segnale importante […]



SIGNA – Si svolgerà stasera, 17 settembre, alle 21 la cena che darà il via ufficialmente al coordinamento comunale signese di Italia Viva. L’appuntamento è al circolo Arci Colli Alti dove, “in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, – si legge in una nota -Italia Viva intende dare un segnale importante anche a livello comunale attraverso l’inaugurazione del coordinamento di Signa, a sostegno anche dei candidati di Italia Viva per il Collegio 4 di Firenze, in appoggio alla lista che sostiene Eugenio Giani come presidente della Regione”.

Per questo, “è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Luca Tognarelli (signese da sempre volontario nel mondo dello sport e in ambito sociale, già vice-presidente e dirigente del Circolo “Libero Giallo Blu”, attualmente membro del consiglio della Società Sportiva Signa 1914). I membri del coordinamento hanno rispettivamente storie personali e politiche diversificate ma tutte convergenti su un obiettivo comune, ovvero far radicare Italia Viva a Signa, sviluppando i temi riformisti promossi dal Leader di Italia Viva Matteo Renzi e del suo gruppo parlamentare anche sul territorio comunale”.

Il coordinamento di Italia Viva di Signa intende infatti essere “un anello di congiunzione con gli altri coordinamenti della Piana fiorentina, mantenendo al tempo stesso delle specificità dettate da una parte dalle caratteristiche del territorio, dall’altra dalle specificità dei membri interni del comitato. Questi ultimi, infatti, hanno formazioni personali ed esperienze politiche e professionali diverse, che nel loro insieme, conferiscono al coordinamento forza e specificità. Il coordinamento di Italia Viva di Signa è concepito come un gruppo di persone che lavorano in sinergia e in equipe, con l’obiettivo di sviluppare sul territorio i temi di Italia Viva, anche attraverso un sostegno rivolto direttamente all’amministrazione comunale, apportando il “contributo riformista” che ne caratterizza gli ideali del partito”.

Fra i membri del comitato Luigi Mattei, candidato per il Collegio 4 di Italia Viva alle prossime regionali, Luca Tognarelli, coordinatore Italia Viva Signa, Adriano Paoli (dagli anni ’90 impegnato in politica, assessore per dieci anni a Signa di cui due come vice-sindaco), Alessandra Mattei (avvocato penalista), Daniela Pancani (infermiere, psicoterapeuta e criminologa, impegnata attivamente in ambito sociale e sanitario, referente nazionale rapporti enti locali e sanità Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime), Daniele Vestri (dipendente di Unicoop Firenze, attivo nel mondo dello sport, soprattutto nella pallavolo regionale, consigliere del circolo Arci), Ferdinanda Santini (ex insegnante di scuola materna con esperienza di store manager di punti vendita, ex segretaria della sezione Pd di Castello a Signa) e Florian Sokoli (nato in Albania e trasferitosi in Italia, da operaio edile diventato affermato imprenditore. Ha fondato con la collaborazione degli enti locali la prima scuola per la sicurezza sul lavoro con supporto in lingua albanese, romeno, cinese e indu a livello nazionale.

“Ringraziamo il circolo Arci Colli Alti – conclude il comunicato – per la disponibilità e l’ospitalità mostrata, anche nella persona del suo presidente, Alessandra Mattei, i volontari per il loro prezioso contributo e gli ospiti che saranno presenti alla serata, con l’auspicio di ottenere un risultato importante alle prossime elezioni regionali ma anche sul territorio signese”.