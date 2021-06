A Signa passa il campionato italiano di ciclismo Under 23: previsti rallentamenti alla viabilità, ecco dove

SIGNA – Come informa la Polizia municipale signese, domani, sabato 19 giugno, su alcune strade del Comune di Signa si corre il campionato italiano di ciclismo categoria Under 23. Per questo motivo, fra le 13.30 e le 16, in via Cavalcanti, via degli Arrighi, via di Castelletti, via Montagliari, via del Ponte alla Palle e […]

SIGNA – Come informa la Polizia municipale signese, domani, sabato 19 giugno, su alcune strade del Comune di Signa si corre il campionato italiano di ciclismo categoria Under 23.

Per questo motivo, fra le 13.30 e le 16, in via Cavalcanti, via degli Arrighi, via di Castelletti, via Montagliari, via del Ponte alla Palle e via Pistoiese ci saranno rallentamenti e fermate della circolazione per consentire il passaggio in sicurezza degli atleti. Sempre dalla Polizia municipale l’invito in tali orari a percorrere itinerari alternativi e a pazientare se fermati nel lasso di tempo del transito della corsa.