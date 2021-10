A Signa un fine settimana nel segno del gusto e del made in Italy

SIGNA – Sarà un fine settimana, quello di sabato 23 e domenica 24 ottobre, nel segno di due iniziative a Signa. Per la precisione nel segno del gusto e del Made in Italy. “ApritiModa”, alla sua quinta edizione, arriva anche al Museo Civico della Paglia con un viaggio che apre le porte a oltre 80 realtà […]

SIGNA – Sarà un fine settimana, quello di sabato 23 e domenica 24 ottobre, nel segno di due iniziative a Signa. Per la precisione nel segno del gusto e del Made in Italy. “ApritiModa”, alla sua quinta edizione, arriva anche al Museo Civico della Paglia con un viaggio che apre le porte a oltre 80 realtà italiane fra laboratori, atelier e realtà d’eccellenza artigianale. Visite gratuite in molti siti nazionali per scoprire il “dietro le quinte” di luoghi della moda e dell’artigianato italiano tradizionalmente esclusi al pubblico. Saranno quindi organizzate visite gratuite anche al Museo della Paglia di Signa che sarà aperto in via straordinaria sabato 23 ottobre dalle 14 alle 18 e domenica 24 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Prenotazione obbligatoria sul sito www.apritimoda.it

Torna anche l’appuntamento col gusto con una nuova edizione di “Sapori d’autunno”: domenica 24 ottobre dalle 10 alle 20 nel centro storico di Signa (piazza Cavour; viale Mazzini; piazza della Repubblica) un ricco mercato di prodotti enogastronomici stagionali insieme a laboratori per adulti e bambini, giochi gonfiabili e animazione itinerante con costumi a tema autunnale a cura di The Circus Gang.