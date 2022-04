A Spazio Reale l’assemblea regionale dell’Unitalsi. Via alla stagione dei pellegrinaggi: tutte le date

CAMPI BISENZIO – Prima è stata la volta del rinnovo di tutti i consigli di sottosezione. Quindi si è passati all’elezione del nuovo consiglio della sezione toscana dell’Unitalsi (nella foto, formato dal vice-presidente Andrea Galeotti, Silvia Morini, Leonardo Scionti, Maria Teresa Caputo, Gabriele Falagiani, Alessandro Legaluppi e Jessica Pittarello, gli ultimi due come consiglieri aggiunti) e del suo presidente, Giampiero Bagnati, succeduto a Roberto Torelli. Adesso, finalmente, a distanza di quasi tre anni dall’ultima volta “in presenza” per l’Unitalsi toscana è di nuovo tempo di assemblea regionale

Un appuntamento atteso, quindi, quello in programma domani, sabato 9 aprile, a Spazio Reale, dove è in programma l’assemblea regionale dell’associazione, e che consentirà un momento di confronto e di ripartenza. Anche perché la stagione dei pellegrinaggi è ormai alle porte (a Loreto dal 29 aprile al 1 maggio, a Lourdes dal 23 al 28 giugno in aereo e dal 24 al 27 giugno in pullman le prime date in programma).

Tutto questo in un cammino di condivisione e di confronto, come appunto vuole essere quello di Spazio Reale, dove arriveranno circa 200 persone, provenienti da tutta la regione. Per rilanciare ancora di più e meglio l’attività dell’associazione e, al tempo stesso, coinvolgere e condividere ulteriormente tutte le sottosezioni. Fra i momenti più significativi della giornata, l’inaugurazione del pulmino acquistato dall’Unitalsi toscana grazie ai preziosi contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Misericordia di Campi Bisenzio e Lions Club Michelangelo. A disposizione comunque di chiunque desideri approfondire o conoscere meglio l’attività dell’Unitalsi Toscana, soprattutto per quanto riguarda i pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto, ci sono il sito Internet (www.unitalsitoscana.it), la pagina Facebook e i recapiti della sede, in via Goro Dati 6 a Firenze, 0552398015 – toscana@unitalsi.it