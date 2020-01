A “Stuzzicando” si parla del “Porto delle Storie”

CAMPI BISENZIO – Al centro del primo appuntamento targato 2020 di “Stuzzicando” (l’iniziativa organizzata e ospitata dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio) c’è il Porto delle Storie. Il progetto di Macramè Cooperativa Sociale e Stazione 50013 è, di fatto, una scuola di scrittura non profit che propone la narrazione come strumento d’integrazione ed emancipazione. Obiettivo principale quello di creare degli spazi di libertà per gli adolescenti e i giovani, in cui poter scrivere le proprie storie senza la paura del giudizio. Ma il Porto delle Storie è stato anche al centro di un progetto “Pensati con il cuore” della Fondazione “Il cuore si scioglie”. Nel corso dell’incontro di sabato 18 gennaio (che avrà inizio come tradizione vuole alle 16.30) verranno presentati i due volumi di “Allunaggi” pubblicati dal Porto delle Storie nel 2019 per celebrare i 50 anni dal primo… anzi no, dal secondo uomo sulla luna. Ospiti dell’incontro (condotto come di consueto da Bruno Santini – che dell’intero ciclo di “Stuzzicando” è anche direttore artistico) – Michele Arena (Macramè Cooperativa Sociale), Daniele Lanini (Fondazione “Il cuore si scioglie”), Monica Roso (assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio) e una rappresentanza di giovani scrittori. Al termine dell’appuntamento (che si tiene nella saletta soci Coop di Campi) è previsto un aperitivo offerto dalla stessa sezione soci. L’ingresso è libero.