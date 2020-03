A tavola con noi, ricette per cani alla pasticceria per animali Testacoda

CALENZANO – Loro sono i nostri amici a quattro zampe fedeli, a loro dedichiamo il nostro tempo e le nostre cure, e a volte li vorremmo anche “a tavola con noi” per consumare insieme, nei rispettivi spazi, golosi manicaretti. “A tavola con noi” è il libro di ricette per cani curato dalla Chef calenzanese Sabrina Caterina Rossello e dal veterinario Asl Francesco Fiorilli che sarà presentato domani 7 marzo alle 17.30 (evento confermato) alla pasticceria per animali “Testacoda” di via Emanuele 213 a Calenzano, angolo con via di Vittorio a Sesto Fiorentino. Il libro è edito da Apice Libri di Stefano Rolle. Gli autori risponderanno alle domande del pubblico sull’alimentazione degli amici a quattro zampe e anche dei loro padroni.