“A tavola con noi” ricette per cani e non solo al Bar Nazionale Biblioteca dell’Amicizia di Pistoia

CALENZANO – I cani, di razza o meticci, fanno parte della nostra famiglia, così quando pensiamo a cucinare non pensiamo solo agli “umani” del gruppo, ma anche ai nostri amici a quattro zampe. Ma quali ricette seguire per loro? Quali sono gli alimenti che possono mangiare e quelli da evitare? A queste ed altre domande risponde un particolare libro “A tavola con noi” edito dalla casa editrice sestese Apice Libri e scritto dalla calenzanese personal Chef Sabrina Caterina Rossello con il veterinario Asl, che per anni ha lavorato a Campi Bisenzio, Francesco Fiorilli. Il volume, con il sottotitolo “ricette gustose per umani e per cani”, sarà presentato sabato 25 gennaio alle 17.30 al Bar Nazionale Biblioteca dell’Amicizia di Pistoia.