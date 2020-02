SESTO FIORENTINO – A teatro per sostenere un progetto di crowfunding “Pensati con il cuore. Basta un click!” percorso di abilitazione comunicativa a sociale di soggetti con Autismo, grazie all’uso di moderne tecnologie. Lo spettacolo “Tanto c’ho i’ certificato” della Compagnia I Buffallegri andrà in scena venerdì 7 e sabato 8 febbraio alle ore 21 al Teatro Limonaia all’interno della rassegna Teatro Amato. Parte dell’incasso delle due serate sarà devoluto al progetto di cui sopra di cui riporto di seguito alcune specifiche.

Asa è l’associazione Sindromi Autistiche che si occupa di bambini con disturbi dello Spettro Autistico e Disabilità Cognitiva e il team scientifico di Asa ha pianificato un percorso specifico mirato proprio al superamento di questi ostacoli comunicativi insegnando ai nostri ragazzi l’uso di moderne tecnologie per poter comunicare con gli altri con più facilità. Si tratta di insegnare ad utilizzare la Comunicazione Alternativa e Aumentativa e di passare competenze sull’uso degli ausili tecnologici ai familiari e altri caregivers dei ragazzi (Educatori, Insegnanti, Volontari di altre Associazioni, allenatori sportivi etc etc), durante incontri di Parent Training. L’obiettivo del progetto è quello, si legge in una nota, di fornire ai beneficiari i mezzi per potenziare le loro abilità comunicative, in modo che possano seguire un percorso di vera inclusione all’interno della società.