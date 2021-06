“A tutta musica”, quattro serate con la Pro loco di Signa e l’associazione culturale “Tutti per Uno”

SIGNA – Dopo questo lungo e difficile periodo legato all’emergenza sanitaria, riprendono le attività di intrattenimento anche sul territorio signese. Per questo la Pro loco di Signa e l’associazione culturale “Tutti per Uno” hanno unito forze e le idee per ripartire con progetti nuovi, comunque compatibili con le attuali misure di sicurezza. “L’obiettivo – si […]

SIGNA – Dopo questo lungo e difficile periodo legato all’emergenza sanitaria, riprendono le attività di intrattenimento anche sul territorio signese. Per questo la Pro loco di Signa e l’associazione culturale “Tutti per Uno” hanno unito forze e le idee per ripartire con progetti nuovi, comunque compatibili con le attuali misure di sicurezza. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di proporre qualcosa di nuovo per stimolare la cittadinanza cercando allo stesso tempo di coinvolgere un po’ tutte le realtà del territorio signese. Da qui la scelta di offrire uno spazio gratuito a giovani cantautori toscani affinché potessero presentare un proprio progetto, un imminente tour o un lavoro discografico. Il format prevede esibizioni live di brani inediti, intervallati da brevi interviste curate dalle speaker radiofoniche Eva Edili e Alessandra Maggio, un progetto sperimentale che si articolerà in quattro eventi, a partire dal 1 luglio, per poi eventualmente riproporlo in futuro.

“Siamo felici e orgogliosi – dice Letizia Pancani, presidente della Pro Loco di Signa – di offrire uno spazio a giovani cantautori anche perché viene concesso loro sempre meno spazio e hanno scarse possibilità di far conoscere le loro creazioni musicali. Noi vogliamo provarci, dare loro una possibilità con la speranza che la cittadinanza gradisca anche per dare sostegno e visibilità a nuove iniziative. Abbiamo scelto 4 Artisti completamente diversi tra loro: dal rock al soul, al cantautorato vecchia maniera fino alla musica più sperimentale”. “Siamo contentissimi di dare il nostro contributo per la comunità del nostro territorio – aggiunge Anna Furno, presidente dell’associazione culturale “Tutti per Uno” – e di collaborare con la Pro loco di Signa che, da sempre, con grande sacrificio e impegno, si prodiga per realizzare tante iniziative sul territorio. Siamo certi che, unendo le forze e puntando su nuove iniziative, riusciremo a realizzare cose gradite alla cittadinanza”. “Non mancheranno altri eventi – sono le parole del vice-presidente dell’associazione, Giampiero Gregori – realizzati insieme alla Pro loco. Qualcuno è già in calendario a settembre. Non vogliamo anticipare nulla perché preferiamo presentarle e illustrarle più avanti. Posso solo dire che ci sarà qualcosa di particolare che piacerà a grandi e piccoli”.

Il progetto “A tutta musica” sarà articolato in quattro serate: si comincia il giovedì 1 luglio alle 2 con il gruppo rock dei Pathos al parco del Crocifisso a Signa. Seguirà venerdì 9 luglio alle 21 l’estroso ed eclettico Mago Annoiato in piazza don Armido Pollai a San Mauro. Venerdì 16 luglio alle 21 al circolo Rinascita di San Piero a Ponti il cantautore livornese Francesco Grandoni, con una band di eccezione, presenterà il suo Cd/Ep, appena pubblicato dal titolo “La scommessa”, con brani di estrazione cantautoriale particolarmente intriganti e genuini. Venerdì 23 luglio alle 21 presso il Free Garden a Lecore chiuderanno la rassegna i Fratelli di Riva in formazione Trio Acustico con arrangiamenti particolari unplugged. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.